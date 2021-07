CS | GO | Fnatic ad un passo da ALEX e mezii

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’ex duo britannico di Cloud9,McMeekin e William “??” Merriman, sarebbero ad unda. Stando a quanto riportato dal sito web francese 1pv.fr., infatti, entrambi i giocatori esports sono in trattativa con l’organizzazione, che deve completare il roster del suo team CS:GO. Attualmente, infatti,può contare solo su tre giocatori dopo la separazione dal capitano Maikil “Golden” Selim e l’addio ad uno dei suoi membri più longevi, Jesper “JW” Wecksell, finalizzato lo scorso luglio. I risultati ottenuti dalla squadra in questo 2021 sono stati troppo deludenti, ed è per questo che ...

