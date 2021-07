Crisi Gianetti, Todde: a lavoro su soluzioni per tutela occupazione (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Tavolo ieri al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza Gianetti. All’incontro, presieduto dalla viceministra Alessandra Todde, hanno partecipato la Regione Lombardia, l’azienda, il fondo Quantum e le organizzazioni sindacali. “Prendiamo atto della scelta dell’azienda e come ribadito al tavolo chiediamo che si utilizzino tutti gli strumenti a disposizione in supporto ai lavoratori”, ha detto la Viceministra. “Inoltre, ho chiesto all’azienda di continuare ad avere un confronto serio e costante con le parti evitando di prendere decisioni unilaterali senza aver prima discusso nelle sedi opportune. Gli azionisti hanno aperto alla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Tavolo ieri al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza. All’incontro, presieduto dalla viceministra Alessandra, hanno partecipato la Regione Lombardia, l’azienda, il fondo Quantum e le organizzazioni sindacali. “Prendiamo atto della scelta dell’azienda e come ribadito al tavolo chiediamo che si utilizzino tutti gli strumenti a disposizione in supporto ai lavoratori”, ha detto la Viceministra. “Inoltre, ho chiesto all’azienda di continuare ad avere un confronto serio e costante con le parti evitando di prendere decisioni unilaterali senza aver prima discusso nelle sedi opportune. Gli azionisti hanno aperto alla ...

Gkn, sabato a Campi una manifestazione nazionale A tre settimane dal 1 luglio, contando solo i licenziamenti Whirpool, GKN, Timken, Gianetti Ruote, ... In Toscana ci sono 50 crisi aziendali aperte, conosciamo tutti come si è conclusa la lunga vicenda ...

Gianetti Ruote chiude i battenti, i lavoratori incontrano il sindaco di Rho Il sindaco Pietro Romano e il vice sindaco Andrea Orlandi, la mattina del 23 luglio, hanno incontrato i dipendenti della Gianetti Ruote che risiedono a Rho. L'azienda ha licenziato tutti i suoi lavora ...

