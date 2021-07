Crescenzo muore sul lavoro a 52 anni La sfortunata e assurda dinamica del decesso

(Di venerdì 23 luglio 2021) Napoli, incidente sul. A perdere la vita il 52enne residente a Frattaminore,Paribello. Con ogni probabilità l’uomo sarebbe stato travolto da una serra divelta dal trattore, questa la prima ipotesi avanzata. Alla guida del trattore proprio il 52enne. Avrebbe colpito la struttura con il trattore che lo vedeva alla guida, rimanendo poi travolto. Il corpo del 52enne sarebbe stato trovato privo di vita nel campo agricolo alla periferia di Caivano, in provincia di Napoli, poi sottoposto ad autopsia per accertare le cause del. Mentre la salma della vittima è stata trasferita all’obitorio di Giugliano in ...

Ultime Notizie dalla rete : Crescenzo muore

CAIVANO – Tragedia nei campi : 52enne muore travolto da una serra. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, Crescenzo Paribello, questo il nome della vittima, è stato trovato senza vita in ...Incidente in un campo agricolo alla periferia di Caivano, in provincia di Napoli: un 52enne residente a Frattaminore, Crescenzo Paribello, è ...