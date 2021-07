Creare video di foto, musica, effetti come slideshow di immagini (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo aver scattato tante foto con una macchina fotografica digitale o anche con lo smartphone, magari quelle delle proprie vacanze estive, il modo migliore per organizzarle e farle vedere agli amici è quello di Creare un video che mostri una slideshow delle foto. Si deve quindi Creare un vero e proprio filmato in cui le immagini scorrono una dopo l'altra ad intervalli regolari di pochi secondi, possibilmente usando effetti di transizione tra una foto e l'altra, con l'accompagnamento in sottofondo di una colonna sonora. Il ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo aver scattato tantecon una macchinagrafica digitale o anche con lo smartphone, magari quelle delle proprie vacanze estive, il modo migliore per organizzarle e farle vedere agli amici è quello diunche mostri unadelle. Si deve quindiun vero e proprio filmato in cui lescorrono una dopo l'altra ad intervalli regolari di pochi secondi, possibilmente usandodi transizione tra unae l'altra, con l'accompagnamento in sottofondo di una colonna sonora. Il ...

Advertising

ItaliaViva : Assumere dei navigator non significa contrastare la povertà, la mia priorità è utilizzare i fondi del PNRR per crea… - HostingVirtuale : 5 segreti per creare un video promozionale di successo - Rietilife : VIDEO - L'arrivo della Roma femminile in città: 'Benvenute! Rieti al lavoro per creare sinergia coi giallorossi' -… - postpickr : 'Come creare un piano editoriale social senza perdere la testa? Con Postpickr puoi automatizzare all'infinito i pos… - Michaelafeet : RT @missmabelmendez: Ballbusting play??Mi piace l’idea di creare ricordi del genere nel vostro cervellino, così che ogni volta che avrete ma… -