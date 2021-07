Covid Veneto, Zaia: “Congelate sospensioni medici no vax, manca personale” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Non sono dalla parte della ragione, ma per ora non si procede con la sospensione per i medici non vaccinati: sospensioni che sono state Congelate, perché prima ci vuole un coordinamento nazionale e dietro alle sospensioni c’è un altro problema: la mancanza di professionisti. Chi ha fatto questo decreto non ha tenuto conto del fatto che manca personale”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso di un punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Poi, su un possibile effetto con l’obbligo del Green pass, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) “Non sono dalla parte della ragione, ma per ora non si procede con la sospensione per inon vaccinati:che sono state, perché prima ci vuole un coordinamento nazionale e dietro allec’è un altro problema: lanza di professionisti. Chi ha fatto questo decreto non ha tenuto conto del fatto che”. Lo ha detto il presidente delLucanel corso di un punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Poi, su un possibile effetto con l’obbligo del Green pass, il ...

