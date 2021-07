Covid: titolare Hollywood, 'discoteche trattate come abusivi, green pass incentivo a vaccini' (Di venerdì 23 luglio 2021) Milano, 23 lug. (Adnkronos) - "Siamo perplessi, ci sentiamo dimenticati, abbandonati a un destino crudele. Trattarci alla stregua di un rave party o associazione abusiva è molto penalizzante". E' sgomento Alberto Baldaccini, socio della discoteca Hollywood, punto di riferimento della vita notturna milanese da oltre 30 anni. Che, però, come tutte le discoteche, comprese quelle all'aperto, è stata lasciata fuori dal decreto sul green pass, che non contempla i locali dal ballo tra le attività per cui è necessario il certificato verde. "Non aver concesso il green pass alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Milano, 23 lug. (Adnkronos) - "Siamo perplessi, ci sentiamo dimenticati, abbandonati a un destino crudele. Trattarci alla stregua di un rave party o associazione abusiva è molto penalizzante". E' sgomento Alberto Baldaccini, socio della discoteca, punto di riferimento della vita notturna milanese da oltre 30 anni. Che, però,tutte le, comprese quelle all'aperto, è stata lasciata fuori dal decreto sul, che non contempla i locali dal ballo tra le attività per cui è necessario il certificato verde. "Non aver concesso ilalle ...

