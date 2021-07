Covid: titolare Hollywood, 'discoteche trattate come abusivi, green pass incentivo a vaccini' (2) (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi ha comunque assicurato ristori per il settore. "Sono importi che tamponano delle falle - sottolinea Baldaccini - le società che gestiscono le discoteche ormai sono barche che stanno affondando, il ristoro è una pezza a una delle tante falle, è una goccia nel mare. Mediamente il ristoro ha sempre coinciso con un mese e mezzo di locazione piena, fate voi i conti...". Il criterio per ripartire i ristori non è ancora stato definito così come l'ammontare del fondo per le sale da ballo. Resta il fatto che le discoteche sono ancora il settore più penalizzato dall'inizio della pandemia. "Siamo chiusi da 18 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi ha comunque assicurato ristori per il settore. "Sono importi che tamponano delle falle - sottolinea Baldaccini - le società che gestiscono leormai sono barche che stanno affondando, il ristoro è una pezza a una delle tante falle, è una goccia nel mare. Mediamente il ristoro ha sempre coinciso con un mese e mezzo di locazione piena, fate voi i conti...". Il criterio per ripartire i ristori non è ancora stato definito cosìl'ammontare del fondo per le sale da ballo. Resta il fatto che lesono ancora il settore più penalizzato dall'inizio della pandemia. "Siamo chiusi da 18 ...

