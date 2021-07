Covid, sposo positivo al tampone: matrimonio rinviato a Casal Velino (Di venerdì 23 luglio 2021) matrimonio rinviato per una coppia nel Covid. Uno sposo - riporta Infocilento - è risultato positivo al tampone effettuato nelle ultime ore, a seguito delle positività registrate tra i colleghi di ... Leggi su salernotoday (Di venerdì 23 luglio 2021)per una coppia nel. Uno- riporta Infocilento - è risultatoaleffettuato nelle ultime ore, a seguito delle positività registrate tra i colleghi di ...

Advertising

salernotoday : Sposo positivo al tampone: matrimonio rinviato a Casal Velino - settvvallo : ??Covid, sposo positivo. Matrimonio annullato - zazoomblog : Lo sposo è positivo al Covid: almeno 50 ospiti in quarantena immediata - #sposo #positivo #Covid: #almeno - occhio_notizie : Cremona, sposo positivo al Covid: invitati in quarantena - Giorno_Cremona : Sposo positivo al Covid: tutti gli invitati in quarantena -