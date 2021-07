Covid, sospesi tutti i concerti al Giffoni Film Festival (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Il Giffoni Film Festival, in via preventiva e d’accordo con il Comune di Giffoni Valle Piana, al fine di evitare eventuali assembramenti in un momento in cui è necessaria ancora maggiore attenzione, ha deciso di sospendere le attività serali del Giffoni Music Concept previste in Piazza Lumière. “La scelta di sospendere le attività legate alla musica dal vivo in Piazza Lumière – afferma il sindaco di Giffoni Antonio Giuliano – è un atto di responsabilità da parte del Festival e del Comune per prevenire eventuali assembramenti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Il, in via preventiva e d’accordo con il Comune diValle Piana, al fine di evitare eventuali assembramenti in un momento in cui è necessaria ancora maggiore attenzione, ha deciso di sospendere le attività serali delMusic Concept previste in Piazza Lumière. “La scelta di sospendere le attività legate alla musica dal vivo in Piazza Lumière – afferma il sindaco diAntonio Giuliano – è un atto di responsabilità da parte dele del Comune per prevenire eventuali assembramenti ...

