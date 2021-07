Covid Sicilia oggi, 484 contagi: bollettino 23 luglio 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 484 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Si registrano altri 2 morti, che portano a 6.023 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di Covid-19. I ricoverati con sintomi sono 172 mentre in terapia intensiva si trovano 21 pazienti (nessun ingresso del giorno). In tutto, gli attualmente positivi sull’isola sono 6.903. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 484 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 23. Si registrano altri 2 morti, che portano a 6.023 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. I ricoverati con sintomi sono 172 mentre in terapia intensiva si trovano 21 pazienti (nessun ingresso del giorno). In tutto, gli attualmente positivi sull’isola sono 6.903. L'articolo proviene da Italia Sera.

