Covid Sardegna oggi, bollettino 23 luglio: 261 contagi (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 261 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore: invariato a 1.496, quindi, il totale dei decessi dall'inizio della pandemia nella regione. I ricoverati con sintomi sono 51 mentre in terapia intensiva si trovano 6 pazienti (+2), con 2 ingressi del giorno. In tutto, gli attualmente positivi sull'isola sono 2.739.

