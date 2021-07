Covid: Salvini, 'vaccini salvano vita, ma nessuno mi convincerà che bisogna farli ai 12enni' (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) - "I vaccini salvano la vita, invito tutti a mettersi in sicurezza. Non costringo nessuno, ma se qualcuno mi vuole convincere che i bimbi di 12 anni bisogna vaccinarli per andare a scuola non mi convincerà mai". Lo ha detto Matteo Salvini a Macerata. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Ila, invito tutti a mettersi in sicurezza. Non costringo, ma se qualcuno mi vuole convincere che i bimbi di 12 annivaccinarli per andare a scuola non mimai". Lo ha detto Matteoa Macerata.

