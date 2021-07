Covid, Salvini si è vaccinato a Milano (Di venerdì 23 luglio 2021) Matteo Salvini si è vaccinato questa mattina a Milano. E’ quanto trapela da fonti del partito. Questa mattina, il leader della Lega ha postato sui social una foto con il caffè, in cui si nota un qr code sanitario, su foglio della regione Lombardia, stampato su un foglio appoggiato sul tavolino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Matteosi èquesta mattina a. E’ quanto trapela da fonti del partito. Questa mattina, il leader della Lega ha postato sui social una foto con il caffè, in cui si nota un qr code sanitario, su foglio della regione Lombardia, stampato su un foglio appoggiato sul tavolino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini Covid. Green pass: parte la corsa al vaccino. Ma c'è chi protesta Sono solo alcuni dei commenti critici apparsi sotto il post su Fb fatto dalla Lega - Salvini ... Lo si legge nel decreto legge Covid. L'accesso - sospeso finora causa Covid - era stato di recente ...

Salvini si è vaccinato a Milano, green pass defilato nella foto sui social ...prima dose del vaccino contro il Covid: nell'immagine compare il QR code stampato sul certificato di vaccinazione. Poggiata sopra c'è una mascherina. Foto al bar e Qr code in basso a destra Salvini ...

?Covid-19, Salvini si è vaccinato oggi a Milano ? Rai News Coronavirus, Brusaferro: "I più giovani alimentano i nuovi casi" "L'incidenza mostra come in quasi tutte le regioni vi sia una marcata crescit a. La crescita è caratterizzata da nuovi casi in età 10-19 e 20-29 anni e quindi è la popolazione più giovane che alimenta ...

Covid. Green pass: parte la corsa al vaccino. Ma c'è chi protesta Il decreto legge del governo che rende obbligatorio il certificato per molte attività sembra avere raggiunto l'obiettivo di incentivare le immunizzazioni. Resta il nodo della privacy ...

