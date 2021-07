Covid | Salvini si è vaccinato a Milano

(Di venerdì 23 luglio 2021) Matteosi èquesta mattina a. E’ quanto trapela da fonti del partito. Questa mattina, il leader della Lega ha postato sui social una foto con il caffè, in cui si nota un qr code sanitario, su foglio della regione Lombardia, stampato su un foglio appoggiato sul tavolino. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini

Tuttavia, va detto che l'inoculazione del vaccino anti -avviene tradizionalmente previo ... Nicola Zingaretti: "Invitare giovani a non vaccinarsi è grave"/ "si vergogni"Sono solo alcuni dei commenti critici apparsi sotto il post su Fb fatto dalla Lega -... Lo si legge nel decreto legge. L'accesso - sospeso finora causa- era stato di recente ...Strano, no? Non troverete, tuttavia, articoli sull’asse Salvini – Landini, perché la maggioranza dei media è troppo impegnata a scrivere sull’asse Salvini – Renzi. Eppure siamo molto lontani, a ...(La Repubblica) Prima dose Covid-19, Salvini si è vaccinato oggi a Milano? Il leader della Lega, dopo settimane di tira e molla si è dunque vaccinato? (Rai News) Matteo Salvini, dopo il richiamo di ...