Covid, Rt in salita a 1,26: variante Delta dominante e aumento dell'incidenza dei nuovi casi (Di venerdì 23 luglio 2021) L'Rt nazionale, che la scorsa settimana era a 0,91, supera la soglia di 1 e raggiunge la quota di 1,26. Questo significa che una persona infettata dal Covid oramai ne contagia più di...

Ultime Notizie dalla rete : Covid salita Covid Italia, salgono Rt e incidenza: variante Delta è prevalente Indice Rt a 1.26, ma i contagi sono ancora sotto controllo. 19 Regioni a rischio moderato Covid in Italia, variante Delta ora prevalente nel Paese che registra un indice Rt in salita a 1.26. Accelera anche l'aumento dell'incidenza, ma i contagi sono ancora sotto controllo. 19 le Regioni a ...

Covid, contagi triplicati nell'ultima settimana - Cronaca, Como ... consulente Covid al lavoro insieme a molti noti epidemiologi. Un fatto non troppo confortante riguarda però la durata della curva: è più lunga. In primavera l'ondata era salita e scesa in un tempo ...

Covid Italia, in salita contagi e restrizioni: quest’estate peggio di quella 2020 ilmattino.it Coronavirus, Rt superiore ad uno in 16 regioni: Abruzzo a 1,27 ROMA – L’indice Rt e’ sopra 1 in gran parte delle Regioni italiane, dopo essere salito a livello nazionale a 1,26, prima volta sopra la soglia della crescita epidemica da 4 mesi. Sono 16 le Regioni co ...

