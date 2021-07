Covid: Renzi, ‘surreale posizione sindacato su green pass’ (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Trovo surreale la posizione di una parte del sindacato contraria all’utilizzo del green Pass. Da sempre i sindacati si battono per la sicurezza dei lavoratori: e ora? Che è successo?”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Trovo surreale ladi una parte delcontraria all’utilizzo delPass. Da sempre i sindacati si battono per la sicurezza dei lavoratori: e ora? Che è successo?”. Lo scrive Matteonella sua enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Renzi, 'd'accordo al 101% con Draghi'... - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'surreale posizione sindacato su green pass'... - ImRocksss : #novax Coerenti come Renzi!! Green Pass obbligatorio, da Nord a Sud: è boom di prenotazioni per il vaccino Covid - messina_oggi : Covid, Renzi “Le zone rosse facciamole per chi non si vaccina”ROMA (ITALPRESS) - ''Chi invita a non vaccinarsi invi… - IlModeratoreWeb : Covid, Renzi “Le zone rosse facciamole per chi non si vaccina” - -