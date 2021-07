Covid: Renzi, ‘su green pass Salvini e Meloni in solitudine’ (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Il green pass è lo strumento per salvare tutti, ecco la solitudine di Salvini e Meloni, anche con qualche pezzo di sindacato: hanno detto no al green pass”. Lo ha detto Matteo Renzi a In onda, su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Ilè lo strumento per salvare tutti, ecco la solitudine di, anche con qualche pezzo di sindacato: hanno detto no al”. Lo ha detto Matteoa In onda, su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Renzi, 'su green pass Salvini e Meloni in solitudine'... - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'domani non è No paura day, è No cervello day'... - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'bene Salvini a vaccinarsi, malissimo a fare campagna'... - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'Meloni era a favore del vaccino obbligatorio, oggi svicola'... - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'Salvini e Meloni hanno totalmente sbagliato sui vaccini'... -