Advertising

TV7Benevento : Covid: Renzi, 'su green pass Salvini e Meloni in solitudine'... - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'domani non è No paura day, è No cervello day'... - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'bene Salvini a vaccinarsi, malissimo a fare campagna'... - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'Meloni era a favore del vaccino obbligatorio, oggi svicola'... - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'Salvini e Meloni hanno totalmente sbagliato sui vaccini'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Renzi

...quella chereputa una rivoluzione istituzionale: " Dove c'era Arcuri ora c'è Figliuolo e la campagna di vaccinazione è partita. Ci sarà da fare una commissione d'inchiesta sulla gestione. ...Nessun altro amico o rappresentante istituzionale (anche in ossequio alle regole anti -), ... ricorda sarcastico Matteo) e chi si concede qualcosa in più, in nome di conoscenza di lunga ...Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Domani non è il No paura day, è il no cervello day. Chi dice che vaccinarsi fa male non ha capito che è l’unica soluzione per uscire da questa terribile pandemia”. Lo ha de ...Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Bene Salvini a vaccinarsi. Malissimo a fare la campagna di questi giorni” sui vaccini. Lo ha detto Matteo Renzi a In onda, su La7.