Covid, Renzi “Le zone rosse facciamole per chi non si vaccina” (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “”Chi invita a non vaccinarsi invita a morire”, ha detto Draghi in modo giusto, semplice e diretto. Io sono d’accordo al 101%. Ed è giusto utilizzare il Green Pass. I contagi cresceranno in modo esponenziale: chi si vaccina non si merita il lockdown, ma deve poter vivere come prima. Le zone rosse facciamole per chi non si vaccina, non per chi ha gli anticorpi”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua e-News.“Trovo surreale la posizione di una parte del sindacato contraria all’utilizzo del Green Pass – spiega l’ex premier -. Da sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “”Chi invita a nonrsi invita a morire”, ha detto Draghi in modo giusto, semplice e diretto. Io sono d’accordo al 101%. Ed è giusto utilizzare il Green Pass. I contagi cresceranno in modo esponenziale: chi sinon si merita il lockdown, ma deve poter vivere come prima. Leper chi non si, non per chi ha gli anticorpi”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo, nella sua e-News.“Trovo surreale la posizione di una parte del sindacato contraria all’utilizzo del Green Pass – spiega l’ex premier -. Da sempre ...

