Covid | Renzi | ‘d’accordo al 101% con Draghi’

Roma, 23 lug (Adnkronos) – "'Chi invita a non vaccinarsi invita a morire', ha detto Draghi in modo giusto, semplice e diretto. Io sono d'accordo al 101%. Ed è giusto utilizzare il Green Pass. I contagi cresceranno in modo esponenziale: chi si vaccina non si merita il lockdown, ma deve poter vivere come prima. Le zone rosse facciamole per chi non si vaccina, non per chi ha gli anticorpi". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

