Covid | Pregliasco | “Tifosi Roma? Eclissi coscienza | Delta correrà”

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Dopo l’di” che è stata l’Italia scesa in massa nelle piazze per la vittoria agli Europei di calcio, esplosione di gioia in effetti “difficile da contenere”, l”’ si è ripetuta nelle scorse ore con il raduno di migliaia didellanel centro storico della Capitale. Commenta così le polemiche sul rischio ‘variante giallorossa’ il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano. “Una situazione di affollamento provoca e provocherà una velocizzazione di quella che è la corsa della variante” di Sars-CoV-2, dice ...

...sbotta contro il senatore Gianluigi Paragone. Il virologo, docente dell'Università degli Studi di Milano, perde la pazienza davanti alle affermazioni dell'ex grillino. "Io ilme lo ...E alla domanda se si rompa 'l'asse FI - Lega sul' Gelmini risponde: "Ma no, non si rompe ...: "Decisione buona" "Il green pass rimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è ..."Dopo l'eclissi di coscienza" che è stata l'Italia scesa in massa nelle piazze per la vittoria agli Europei di calcio, esplosione di gioia in effetti ...“Non dica sciocchezze, ma quale sperimentazione. E’ un modo subdolo di definire con negatività un vaccino. Non c’è alcun disegno". Alla fine, il professor Fabrizio Pregliasco sbotta contro il senatore ...