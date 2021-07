Covid, penso che il governo debba farsi coraggio e rendere obbligatorio il vaccino (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Covid è stata una delle più drammatiche vicende di pandemia a livello mondiale, con milioni di morti (il numero esatto non si saprà mai per la quasi impossibilità di conoscere i dati di ampie zone della terra, a partire dall’Africa e dall’India). Anche i paesi più progrediti e più in grado di far fronte alla malattia con i propri – sia pure non perfetti – sistemi sanitari hanno registrato un numero molto elevato di vittime. In Italia i morti sono stati, fino a oggi, quasi 140mila (40mila vittime in più rispetto alla più tremenda catastrofe naturale della storia d’Italia, il terremoto di Messina). Malgrado la evidente pericolosità della epidemia, i Paesi europei non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilè stata una delle più drammatiche vicende di pandemia a livello mondiale, con milioni di morti (il numero esatto non si saprà mai per la quasi impossibilità di conoscere i dati di ampie zone della terra, a partire dall’Africa e dall’India). Anche i paesi più progrediti e più in grado di far fronte alla malattia con i propri – sia pure non perfetti – sistemi sanitari hanno registrato un numero molto elevato di vittime. In Italia i morti sono stati, fino a oggi, quasi 140mila (40mila vittime in più rispetto alla più tremenda catastrofe naturale della storia d’Italia, il terremoto di Messina). Malgrado la evidente pericolosità della epidemia, i Paesi europei non ...

Advertising

ilfattoblog : Covid, penso che il governo debba farsi coraggio e rendere obbligatorio il vaccino [leggi] - paola124291 : @Lymond15 @lucabattanta @borghi_claudio Ho preso l'autobus per quarant'anni, ed è sempre stato un covo di batteri e… - nicoyatta : @Andrei_abere A me vien da piangere se ci penso. Cioè sto piangendo lo stesso guardando però davvero maledettissimo covid. - _bord_eaux_ : palravamk sempre su WA poi entrambe abbiamo preso il covid e non abbiamo parlato più RIDO. penso che tu sia DAVVER… - orestisherolli : @BlackChilean Secondo me, per colpa del Covid hanno dovuto stravolgere tutto, non penso che l'avessero organizzata così -