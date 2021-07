**Covid: p. Chigi, ‘sanzioni penali per contraffazione green pass elettronico’** (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – Il decreto legge Covid approvato dal Consiglio dei ministri ieri chiarisce che le sanzioni penali previste per la contraffazione e l’uso del green pass cartaceo si applicano anche al green pass elettronico. Lo specificano fonti di palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – Il decreto legge Covid approvato dal Consiglio dei ministri ieri chiarisce che le sanzionipreviste per lae l’uso delcartaceo si applicano anche alelettronico. Lo specificano fonti di palazzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

