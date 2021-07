Covid oggi Lombardia | 691 contagi | 203 a Milano Dati 23 luglio

(Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 691 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 232021. Si registrano un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 33.815 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. Da ieri sono stati processati 36.163 tamponi, per un tasso di positività dell’1,9%. Aumentano i pazienti ricoverati nei repartiordinari, dove ci sono 142 persone, 7 più di ieri; mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva, 27, uno meno di ieri. I nuovi casi per provincia:: 203 di cui 98 a ...

Advertising

RobertoBurioni : E mancato oggi a causa di COVID-19. R.I.P. - borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - andvaccaro : RT @Open_gol: ?? Il bollettino di oggi - ptvonline2001 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #23luglio, effettuate 6500919 vaccinazioni. #SaluteLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

...GIORNO In calo le terapie intensive Sono 155 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per... ma se si guarda al tasso di positività la classifica diè questa: Calabria 5,16%, Molise 4%, ...... ovviamente secondo le regole anti -e il relativo contingentamento dei posti. Proprio per ... E proprio, 23 luglio fino al 25 luglio, si è aperta l'edizione 2021, dedicata ovviamente a ...L'obiettivo e' conquistare piu' ori rispetto a Rio 2016', anche perche' piu' saranno le vittorie e maggiore sara' il sostegno alla campagna ...Due località balneari del Lazio, Ponza e San Felice Circeo, sono “fortemente attenzionate dalla Asl di Latina”, informa ...