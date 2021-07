Covid oggi Lombardia: 691 contagi, 203 a Milano. Dati 23 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 691 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i Dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Si registrano un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 33.815 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di Covid-19. Da ieri sono stati processati 36.163 tamponi, per un tasso di positività dell’1,9%. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari, dove ci sono 142 persone, 7 più di ieri; mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva, 27, uno meno di ieri. I nuovi casi per provincia: Milano: 203 di cui 98 a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 691 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 232021. Si registrano un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 33.815 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. Da ieri sono stati processati 36.163 tamponi, per un tasso di positività dell’1,9%. Aumentano i pazienti ricoverati nei repartiordinari, dove ci sono 142 persone, 7 più di ieri; mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva, 27, uno meno di ieri. I nuovi casi per provincia:: 203 di cui 98 a ...

