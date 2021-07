Covid oggi Liguria, 117 contagi: bollettino 23 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 117 i nuovi contagi di coronavirus in Liguria secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore: invariato a 4.358, quindi, il totale dei decessi dall'inizio della pandemia di Covid-19 nella regione. I ricoverati con sintomi sono 19 mentre in terapia intensiva si trovano 5 pazienti (nessun ingresso del giorno). In tutto, gli attualmente positivi nella regione sono 714. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 117 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 232021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore: invariato a 4.358, quindi, il totale dei decessi dall'inizio della pandemia di-19 nella regione. I ricoverati con sintomi sono 19 mentre in terapia intensiva si trovano 5 pazienti (nessun ingresso del giorno). In tutto, gli attualmente positivi nella regione sono 714.

