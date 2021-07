Covid oggi Liguria, 117 contagi: bollettino 23 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 117 i nuovi contagi di coronavirus in Liguria secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore: invariato a 4.358, quindi, il totale dei decessi dall’inizio della pandemia di Covid-19 nella regione. I ricoverati con sintomi sono 19 mentre in terapia intensiva si trovano 5 pazienti (nessun ingresso del giorno). In tutto, gli attualmente positivi nella regione sono 714. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 117 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 232021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore: invariato a 4.358, quindi, il totale dei decessi dall’inizio della pandemia di-19 nella regione. I ricoverati con sintomi sono 19 mentre in terapia intensiva si trovano 5 pazienti (nessun ingresso del giorno). In tutto, gli attualmente positivi nella regione sono 714. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

