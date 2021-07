Covid oggi Lazio: 854 contagi, 544 a Roma. Bollettino 23 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) – Sono 854 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del Bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 544.” L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) – Sono 854 i nuovidi coronavirus nelsecondo i dati deldi, 232021. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. I casi acittà sono a quota 544.” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RobertoBurioni : E mancato oggi a causa di COVID-19. R.I.P. - borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - PNardon : RT @FabRavezzani: In Italia Italia il Covid ha colpito 4,5 milioni di persone con 128 mila morti. I vaccini a oggi sono 37 milioni (28 mili… - TommasinoB : RT @FabRavezzani: In Italia Italia il Covid ha colpito 4,5 milioni di persone con 128 mila morti. I vaccini a oggi sono 37 milioni (28 mili… -