Covid oggi Italia, rallenta la crescita dei contagi (Di venerdì 23 luglio 2021) contagi Covid ancora in aumento in Italia, ma la crescita rallenta. Secondo il bollettino di oggi della Protezione Civile, sono 5.143 i contagi nelle ultime 24 ore mentre ieri erano 5.057. In lieve calo il tasso di positività che oggi si attesta al 2,2% (ieri era 2,3%). I decessi, invece, salgono da 15 a 17. Lazio, Lombardia e Veneto le regioni con più casi giornalieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021)ancora in aumento in, ma la. Secondo il bollettino didella Protezione Civile, sono 5.143 inelle ultime 24 ore mentre ieri erano 5.057. In lieve calo il tasso di positività chesi attesta al 2,2% (ieri era 2,3%). I decessi, invece, salgono da 15 a 17. Lazio, Lombardia e Veneto le regioni con più casi giornalieri. L'articolo proviene daSera.

Advertising

RobertoBurioni : E mancato oggi a causa di COVID-19. R.I.P. - borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - prestia_fabio : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 13 su 100, come ieri. Nota metodologica completa: https:… - BaravalleLuca : @RobertoBurioni oggi ha ri-unito l’#Italia: tutti a dargli de c??e. #novax #ProVax #GreenpassObbligatorio #No Vax… -