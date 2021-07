Covid, oggi 5.143 nuovi casi e 17 morti: il bollettino del 23 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 22 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 5.143 Decessi: 17 Tamponi effettuati: 237.635 Terapie intensive: -3 Tasso di positività: 2,1% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 58.752 casi totali: 4.307.535 Decessi: 127.937 Guariti: 4.120.846 In Italia oggi, venerdì 23 luglio 2021, si sono registrati 5.143 nuovi casi e 17 morti per Covid. Ieri erano stati registrati 5.057 ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021)ITALIA, ILDI222021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 5.143 Decessi: 17 Tamponi effettuati: 237.635 Terapie intensive: -3 Tasso di positività: 2,1% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 58.752totali: 4.307.535 Decessi: 127.937 Guariti: 4.120.846 In Italia, venerdì 232021, si sono registrati 5.143e 17per. Ieri erano stati registrati 5.057 ...

