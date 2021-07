Covid: Musumeci, ‘gli altri governatori? Scelte devono prescindere da appartenenze politiche’ (Di venerdì 23 luglio 2021) Palermo, 23 lug. (Adnkronos) – “Gli altri governatori del centrodestra fanno Scelte diverse dalle mie sul Covid? Sono Scelte che dovrebbero prescindere da un quadro di geografia politica, perché c’è di mezzo la salute delle nostre comunità”. Così, al Tg4 il Governatore siciliano Nello Musumeci. “Ognuno si adatta alle circostanze del territori, in base ai parametri – dice – Io credo di aver assunto una iniziativa rigorosa fin dal primo momento. Bisogna tenere gli occhi aperti più di altre realtà locali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Palermo, 23 lug. (Adnkronos) – “Glidel centrodestra fannodiverse dalle mie sul? Sonoche dovrebberoda un quadro di geografia politica, perché c’è di mezzo la salute delle nostre comunità”. Così, al Tg4 il Governatore siciliano Nello. “Ognuno si adatta alle circostanze del territori, in base ai parametri – dice – Io credo di aver assunto una iniziativa rigorosa fin dal primo momento. Bisogna tenere gli occhi aperti più di altre realtà locali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Musumeci, 'gli altri governatori? Scelte devono prescindere da appartenenze politiche'... - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Cronaca Covid, Musumeci: “In Sicilia controlli in tutti gli aeroporti” - zazoomblog : Covid: Musumeci follia tenere chiusi nelle zone rosse ristoranti per chi ha il green pass - #Covid: #Musumeci… - TV7Benevento : **Covid: Musumeci, 'follia tenere chiusi nelle zone rosse ristoranti per chi ha il green pass'**... - ag_notizie : Covid, in Sicilia il censimento dei lavoratori non vaccinati: scontro tra Musumeci e garante della privacy… -