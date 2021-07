**Covid: Musumeci, 'follia tenere chiusi nelle zone rosse ristoranti per chi ha il green pass'** (Di venerdì 23 luglio 2021) Palermo, 23 lug. (Adnkronos) - Appello del Governatore siciliano Nello Musumeci al Governo nazionale di lasciare aperti i ristoranti e i bar anche nelle zone rosse "per chi ha il green pass". "Purtroppo rimane ancora qualche zona rossa e ci sono delle contraddizioni assurde - dice al Tg4 - In base alle norme vigenti nei comuni dichiarati zona rossa, bisogna chiudere i bar e i ristoranti. Questa è una follia, abbiamo il diritto e dovere di consentire a chi ha il green pass di entrare in un ristorante, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Palermo, 23 lug. (Adnkronos) - Appello del Governatore siciliano Nelloal Governo nazionale di lasciare aperti ie i bar anche"per chi ha il". "Purtroppo rimane ancora qualche zona rossa e ci sono delle contraddizioni assurde - dice al Tg4 - In base alle norme vigenti nei comuni dichiarati zona rossa, bisogna chiudere i bar e i. Questa è una, abbiamo il diritto e dovere di consentire a chi ha ildi entrare in un ristorante, ...

