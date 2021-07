**Covid: Morani (Pd), ‘come ci regoliamo con ristoranti Camera e Senato, green pass’?** (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Come ci regoliamo con i ristoranti di #Camera e #Senato? Servirà il #greenPass immagino…”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Alessia Morani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Come cicon idi #e #? Servirà il #Pass immagino…”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Alessia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

