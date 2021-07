Covid, le notizie. Boom di prenotazioni vaccini dopo il decreto sul Green Pass. LIVE (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal 6 agosto obbligo Green Pass sopra i 12 anni per locali al chiuso, eventi e sport. Nuovi parametri per i colori delle Regioni, contano le ospedalizzazioni: con il 10% di terapie intensive si Passa in giallo. Il bollettino: 5.143 nuovi casi in 24 ore, tasso di positività al 2,2%. Nei dati della cabina di regia impennata dell'incidenza settimanale che Passa da 19 a 40 casi ogni 100 mila abitanti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal 6 agosto obbligosopra i 12 anni per locali al chiuso, eventi e sport. Nuovi parametri per i colori delle Regioni, contano le ospedalizzazioni: con il 10% di terapie intensive sia in giallo. Il bollettino: 5.143 nuovi casi in 24 ore, tasso di positività al 2,2%. Nei dati della cabina di regia impennata dell'incidenza settimanale chea da 19 a 40 casi ogni 100 mila abitanti

