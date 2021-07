Covid, le news. Il bollettino: sono 5.143 i nuovi casi. Tasso di positività al 2,2%. LIVE (Di venerdì 23 luglio 2021) sono 237.635 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Diciassette le vittime. Scattano i nuovi parametri per i colori delle Regioni. Contano le ospedalizzazioni: con il 10% di terapie intensive si passa in giallo. Figliuolo chiede i numeri dei non vaccinati. Dal 6 agosto obbligo Green pass sopra i 12 anni per locali al chiuso, eventi e sport. Nei dati della cabina di regia impennata dell'incidenza settimanale che passa da 19 a 40 casi ogni 100 mila abitanti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 luglio 2021)237.635 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Diciassette le vittime. Scattano iparametri per i colori delle Regioni. Contano le ospedalizzazioni: con il 10% di terapie intensive si passa in giallo. Figliuolo chiede i numeri dei non vaccinati. Dal 6 agosto obbligo Green pass sopra i 12 anni per locali al chiuso, eventi e sport. Nei dati della cabina di regia impennata dell'incidenza settimanale che passa da 19 a 40ogni 100 mila abitanti

