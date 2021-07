Covid, le news. Dal 6 agosto obbligo di Green pass, nuovi parametri per le Regioni. LIVE (Di venerdì 23 luglio 2021) Scattano i nuovi parametri per i colori delle Regioni. Contano le ospedalizzazioni: con il 10% di intensive si passa in giallo. Figliuolo chiede i numeri dei non vaccinati. Dal 6 agosto obbligo Green pass sopra i 12 anni per locali al chiuso, eventi e sport. Nei dati della cabina di regia impennata dell'incidenza settimanale che passa da 19 a 40 casi ogni 100 mila abitanti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 luglio 2021) Scattano iper i colori delle. Contano le ospedalizzazioni: con il 10% di intensive sia in giallo. Figliuolo chiede i numeri dei non vaccinati. Dal 6sopra i 12 anni per locali al chiuso, eventi e sport. Nei dati della cabina di regia impennata dell'incidenza settimanale chea da 19 a 40 casi ogni 100 mila abitanti

