Covid | l' 85% dei nuovi positivi non risulta vaccinato | il 9% ha ricevuto una sola dose e il 6% ha concluso il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

(Di venerdì 23 luglio 2021) I numeri dicono che in Lombardia la vaccinazione anti--19, protegge al 94% dal ricovero in ospedale, al 97% dal ricovero in terapia intensiva e al 96% da un esito fatale della malattia

Inoltre, l'85% dei nuovi positivi non risulta vaccinato, mentre il 9% ha ricevuto una sola dose e solo il 6% ha concluso il ciclo vaccinale. Anche per questo la Regione invita a immunizzarsi. I numeri dicono che in Lombardia la vaccinazione anti-COVID-19, protegge al 94% dal ricovero in ospedale, al 97% dal ricovero in terapia intensiva e al 96% da un esito fatale della malattia