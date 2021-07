Covid Italia, salgono Rt e incidenza: variante Delta è prevalente (Di venerdì 23 luglio 2021) Covid in Italia, variante Delta ora prevalente nel Paese che registra un indice Rt in salita a 1.26. Accelera anche l’aumento dell’incidenza, ma i contagi sono ancora sotto controllo. 19 le Regioni a rischio moderato e 2 a basso rischio, nessuna Regione si trova sopra la soglia critica sia nelle terapie intensive che nei ricoveri ordinari. Aumentano i casi non associati a catene di trasmissione. E’ quanto emerge dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento epidemiologico Covid-19, relativo al periodo 12-18 luglio. Schizza l’indice ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021)inoranel Paese che registra un indice Rt in salita a 1.26. Accelera anche l’aumento dell’, ma i contagi sono ancora sotto controllo. 19 le Regioni a rischio moderato e 2 a basso rischio, nessuna Regione si trova sopra la soglia critica sia nelle terapie intensive che nei ricoveri ordinari. Aumentano i casi non associati a catene di trasmissione. E’ quanto emerge dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento epidemiologico-19, relativo al periodo 12-18 luglio. Schizza l’indice ...

