Covid Italia, la variate Delta fa paura: schizza l’Rt e sale l’incidenza (Di venerdì 23 luglio 2021) È la variante Delta quella prevalente in Italia con l’indice Rt e i contagi che salgono. Sono infatti 5.143 i nuovi contagi da Covid oggi, venerdì 23 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri si sono registrati altri 17 morti, che portano a 127.937 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 237.635 tamponi e il tasso di positività è salito al 2,2%. In aumento anche le persone ricoverate in ospedale con sintomi – sono 1.304 (+70 rispetto a ieri) – mentre un dato positivo è quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che scende a 155 (-3 nelle ultime ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) È la variantequella prevalente incon l’indice Rt e i contagi che salgono. Sono infatti 5.143 i nuovi contagi daoggi, venerdì 23 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri si sono registrati altri 17 morti, che portano a 127.937 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 237.635 tamponi e il tasso di positività è salito al 2,2%. In aumento anche le persone ricoverate in ospedale con sintomi – sono 1.304 (+70 rispetto a ieri) – mentre un dato positivo è quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che scende a 155 (-3 nelle ultime ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi in 24 ore, 15 le vittime. Effettuati… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - sole24ore : ?? #Draghi: «Senza vaccinazione si deve chiudere tutto di nuovo». In questo articolo tutte le nuove norme di contras… - zarkon85 : RT @andiamoviaora: Casi Covid positivi in Italia 282 il 22 luglio 2020 Casi Covid positivi in Italia 5057 il 22 luglio 2021 Casi Casi C… - MarcoLorux : RT @FabRavezzani: In Italia Italia il Covid ha colpito 4,5 milioni di persone con 128 mila morti. I vaccini a oggi sono 37 milioni (28 mili… -