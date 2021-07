Covid Italia, Crisanti: “Inizio di curva esponenziale” (Di venerdì 23 luglio 2021) Primi segnali di una curva ‘esponenziale’ di contagi da coronavirus in Italia, con le regioni alle prese con la variante Delta mentre il dibattito è dominato dal green pass. A fotografare la curva, all’Adnkronos Salute, è il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, in una giornata caratterizzata da oltre 5000 nuovi casi di Covid. “Quello che vediamo in Italia in questi giorni è sicuramente l’Inizio di una curva che ha le caratteristiche iniziali di un andamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Primi segnali di una’ di contagi da coronavirus in, con le regioni alle prese con la variante Delta mentre il dibattito è dominato dal green pass. A fotografare la, all’Adnkronos Salute, è il virologo Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, in una giornata caratterizzata da oltre 5000 nuovi casi di. “Quello che vediamo inin questi giorni è sicuramente l’di unache ha le caratteristiche iniziali di un andamento ...

