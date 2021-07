Covid Italia, Brusaferro: “Verso Rt a 1,55 prossima settimana” (Di venerdì 23 luglio 2021) “C’è stata un’evoluzione rapida” dell’epidemia di Covid. L’indice di contagio “Rt è in crescita. Attualmente è a 1,29 nel nostro Paese. E quando guardiamo a quello proiettato avanti di una settimana, ci mostra come la crescita sia netta e sia proiettato a 1,55. Parliamo sempre dell’Rt sintomatici, cioè non solo positivi ma le persone che oltre a essere positive hanno anche sintomi”. Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid della Cabina di regia. “Anche l’indice Rt degli ospedalizzati è sopra ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) “C’è stata un’evoluzione rapida” dell’epidemia di. L’indice di contagio “Rt è in crescita. Attualmente è a 1,29 nel nostro Paese. E quando guardiamo a quello proiettato avanti di una, ci mostra come la crescita sia netta e sia proiettato a 1,55. Parliamo sempre dell’Rt sintomatici, cioè non solo positivi ma le persone che oltre a essere positive hanno anche sintomi”. Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionaledella Cabina di regia. “Anche l’indice Rt degli ospedalizzati è sopra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi in 24 ore, 15 le vittime. Effettuati… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - sole24ore : ?? #Draghi: «Senza vaccinazione si deve chiudere tutto di nuovo». In questo articolo tutte le nuove norme di contras… - _QuellaLi : Quando condividete post su fb con scritto 'È più facile entrare in Italia da clandestini che nei ristoranti' Esatta… - Wilson55142375 : RT @the_fourty: Come mai in Italia è diventato più facile sbarcare a Lampedusa senza documenti e con il covid, che non andare in un locale… -