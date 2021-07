Covid Italia, Brusaferro: "Verso Rt a 1,55 prossima settimana" (Di venerdì 23 luglio 2021) "C'è stata un'evoluzione rapida" dell'epidemia di Covid. L'indice di contagio "Rt è in crescita. Attualmente è a 1,29 nel nostro Paese. E quando guardiamo a quello proiettato avanti di una settimana, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) "C'è stata un'evoluzione rapida" dell'epidemia di. L'indice di contagio "Rt è in crescita. Attualmente è a 1,29 nel nostro Paese. E quando guardiamo a quello proiettato avanti di una, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi in 24 ore, 15 le vittime. Effettuati… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - sole24ore : ?? #Draghi: «Senza vaccinazione si deve chiudere tutto di nuovo». In questo articolo tutte le nuove norme di contras… - Tranviereincaz1 : RT @Miti_Vigliero: Covid, monitoraggio Iss: in Liguria l’indice Rt schizza a 1,45. La media nazionale sopra a quota 1. - MIBrutus : RT @FioreFerdi1: La Meloni bolla come “parole di terrore” quelle dette da Draghi su cosa vuol dire non vaccinarsi. La parlamentare ci dovre… -