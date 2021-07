Covid Italia, 5.143 contagi e 17 morti: bollettino 23 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 5.143 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, venerdì 23 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 17 morti, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 5.143 i nuovida coronavirus inoggi, venerdì 232021, secondo i dati - regione per regione - deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 17, che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi in 24 ore, 15 le vittime. Effettuati… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - sole24ore : ?? #Draghi: «Senza vaccinazione si deve chiudere tutto di nuovo». In questo articolo tutte le nuove norme di contras… - MiminoRICCIARDI : Covid-19 (23lug2021) | Bollettino ITALIA: 5143 nuovi contagi, 17 nuovi decessi e 1239 guariti - fisco24_info : Ex Ilva: cassa Covid, 13 settimane per massimo 3.500 addetti: Acciaierie d'Italia lo comunica ai sindacati -