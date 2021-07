Covid Italia, 23 luglio: 17 morti (+2), 5.143 positivi (+76), tasso al 2,16% (Di venerdì 23 luglio 2021) Cresconoi ricoveri ordinari, 1.304 (+70), lievissima flessione delle terapie intensive a 155 (-3) con 10 nuovi ingressi (ieri 12). In isolamento domiciliare vi sono 57.293 persone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 luglio 2021) Cresconoi ricoveri ordinari, 1.304 (+70), lievissima flessione delle terapie intensive a 155 (-3) con 10 nuovi ingressi (ieri 12). In isolamento domiciliare vi sono 57.293 persone L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi in 24 ore, 15 le vittime. Effettuati… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - sole24ore : ?? #Draghi: «Senza vaccinazione si deve chiudere tutto di nuovo». In questo articolo tutte le nuove norme di contras… - fisco24_info : Ex Ilva: cassa Covid, 13 settimane per massimo 3.500 addetti: Acciaierie d'Italia lo comunica ai sindacati - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid Lazio, bollettino 23 luglio: oggi 854 nuovi casi (+62) e un morto. A Roma 544 contagi -