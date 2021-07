Covid, Israele vicino alla sperimentazione del vaccino orale (Di venerdì 23 luglio 2021) Israele si avvia ad essere il primo Paese al mondo a sperimentare un vaccino orale contro il Covid. Lo ha anticipato al giornale Jerusalem Post il Ceo della società farmaceutica israeliana Oramed, Nadav Kidron. Da marzo, la società lavora con la indiana Premas Biotech al progetto del vaccino orale, che si basa su una tecnologia del Centro medico dell’università Hadassah di Gerusalemme. Kidron spera di ottenere nella prossime settimane l’autorizzazione del ministero israeliano della Sanità all’avvio della sua fase sperimentale su 24 volontari che finora non sono stati vaccinati. La ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021)si avvia ad essere il primo Paese al mondo a sperimentare uncontro il. Lo ha anticipato al giornale Jerusalem Post il Ceo della società farmaceutica israeliana Oramed, Nadav Kidron. Da marzo, la società lavora con la indiana Premas Biotech al progetto del, che si basa su una tecnologia del Centro medico dell’università Hadassah di Gerusalemme. Kidron spera di ottenere nella prossime settimane l’autorizzazione del ministero israeliano della Sanità all’avvio della sua fase sperimentale su 24 volontari che finora non sono stati vaccinati. La ...

