Covid, Ischia: sindaco rammaricato per l’annullamento della festa di Sant’Anna (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – Arriva la reazione del sindaco di Ischia alla decisione del governatore della Campania De Luca di annullare la festa di Sant’Anna, ‘evento clou dell’estate isolana, prevista per lunedì prossimo. “Con grande rammarico devo annunciarvi che la festa di Sant’Anna è annullata!” – ha annunciato il sindaco Enzo Ferrandino – aggiungendo: “non è bastato vaccinare più del 70% della popolazione, non è bastato il green pass e limitare gli accessi, non sono bastati tre incontri con le forze ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Arriva la reazione deldialla decisione del governatoreCampania De Luca di annullare ladi, ‘evento clou dell’estate isolana, prevista per lunedì prossimo. “Con grande rammarico devo annunciarvi che ladiè annullata!” – ha annunciato ilEnzo Ferrandino – aggiungendo: “non è bastato vaccinare più del 70%popolazione, non è bastato il green pass e limitare gli accessi, non sono bastati tre incontri con le forze ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid, #Ischia: #Sindaco rammaricato per l'#Annullamento della festa di Sant'Anna ** - ischianews : Ischia, ecco il “piano sicurezza”: Festa di Sant’Anna per Green Pass e negativi al Covid #festasantanna #greenpass… - _SimoTarantino : RT @homer_mario: @_SimoTarantino In Campania tra l'altro Capri, Ischia e Procida sono state le prime isole covid free, hanno terminato le v… - homer_mario : @_SimoTarantino In Campania tra l'altro Capri, Ischia e Procida sono state le prime isole covid free, hanno termina… - VacanzeM : @Nclosing123 @folfra Concordo con lei signora. Meno male che Ischia e covid free -