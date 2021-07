Covid, Inail: con vaccini crollo contagi tra il personale sanitario (Di venerdì 23 luglio 2021) Grazie all'efficacia dei vaccini, la diffusione del Covid tra il personale sanitario risulta in forte calo. Lo rende noto l'Inail, sottolineando che per gli altri settori produttivi si registrano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) Grazie all'efficacia dei, la diffusione deltra ilrisulta in forte calo. Lo rende noto l', sottolineando che per gli altri settori produttivi si registrano ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Inail: con vaccini crollo contagi tra il personale sanitario #inail - TgLa7 : #Covid, #Inail: con vaccini crollo contagi tra sanitari. Incidenza scesa sotto soglia 41%, in crescita per altri se… - fattoquotidiano : Lavoro, Inail: “L’86% delle aziende ispezionate nel 2020 aveva lavoratori irregolari o in nero. Con il Covid +27% d… - Medeapm : RT @ItaliaOggi: Covid, l'Inail: i contagi sul luogo di lavoro al minimo storico - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Inail: con vaccini crollo contagi tra il personale sanitario #inail -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Inail Covid, Inail: con vaccini crollo contagi tra il personale sanitario Grazie all'efficacia dei vaccini, la diffusione del Covid tra il personale sanitario risulta in forte calo. Lo rende noto l'Inail, sottolineando che per gli altri settori produttivi si registrano invece incidenze in crescita, nonostante il calo in ...

Covid, Inail: a giugno contagi sul lavoro al minimo storico I contagi sul lavoro da Covid - 19 segnalati all'Inail dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono 176.925, pari a oltre un quinto del totale delle denunce di infortunio ...

Covid, Inail: 682 morti per contagi sul lavoro da inizio pandemia La Stampa Lavoro, a giugno contagi Covid al minimo storico ROMA (ITALPRESS) – I contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono 176.925, pari a oltre un quinto del totale delle denunce di inf ...

Covid, 177 mila contagi sul lavoro. Crollo a giugno Brusca frenata dei contagi Covid sul lavoro, che a giugno hanno segnato il minimo storico. L'ultimo report Inail ...

Grazie all'efficacia dei vaccini, la diffusione deltra il personale sanitario risulta in forte calo. Lo rende noto l', sottolineando che per gli altri settori produttivi si registrano invece incidenze in crescita, nonostante il calo in ...I contagi sul lavoro da- 19 segnalati all'dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono 176.925, pari a oltre un quinto del totale delle denunce di infortunio ...ROMA (ITALPRESS) – I contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono 176.925, pari a oltre un quinto del totale delle denunce di inf ...Brusca frenata dei contagi Covid sul lavoro, che a giugno hanno segnato il minimo storico. L'ultimo report Inail ...