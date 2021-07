Covid in Italia: sale ancora l’incidenza dei contagi, indice Rt sopra 1 (Di venerdì 23 luglio 2021) . I dati del monitoraggio settimanale. La variante Delta del Coronavirus corre in Italia, fa balzare in alto i casi e conseguentemente cresce l’incidenza dei contagi. L’indice Rt supera 1. Nell’ultima settimana di monitoraggio in Italia, quella relativa al periodo dal 12 al 18 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 23 luglio 2021) . I dati del monitoraggio settimanale. La variante Delta del Coronavirus corre in, fa balzare in alto i casi e conseguentemente crescedei. L’Rt supera 1. Nell’ultima settimana di monitoraggio in, quella relativa al periodo dal 12 al 18 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi in 24 ore, 15 le vittime. Effettuati… - sole24ore : ?? #Draghi: «Senza vaccinazione si deve chiudere tutto di nuovo». In questo articolo tutte le nuove norme di contras… - SkyTG24 : Dal 6 agosto il #GreenPass sarà obbligatorio in Italia. Le regole del nuovo decreto Covid - maremmamaiaIa : Ripensando al mio migliore amico che in 9 mesi a Siviglia ha avuto positivi in casa e non ha mai preso il covid ma… - AcciaioMario : RT @Migliorini_Nico: #mondooggi #greenpass #covid #cina #libri #grandeReset #italia ILARIA BIFARINI: CIÒ CHE NESSUNO OSA AMMETTERE https://… -