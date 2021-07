Covid, in Israele 81 casi gravi: mai così tanti da maggio (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 81 i pazienti contagiati in modo grave dal Covid-19 e ricoverati in Israele, il numero più alto da maggio. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali accusando la variante Delta, particolarmente contagiosa, del nuovo aumento di casi. Secondo i dati del ministero della Sanità, ieri sono stati registrati 1.263 nuovi casi di coronavirus in Israele. Per tre giorni consecutivi nel Paese sono stati superati i 1.300 casi. Alle 9 di questa mattina erano stati segnalati altri 365 casi, secondo il ministero della Salute. Dati ufficiali indicano che ci sono ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 81 i pazienti contagiati in modo grave dal-19 e ricoverati in, il numero più alto da. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali accusando la variante Delta, particolarmente contagiosa, del nuovo aumento di. Secondo i dati del ministero della Sanità, ieri sono stati registrati 1.263 nuovidi coronavirus in. Per tre giorni consecutivi nel Paese sono stati superati i 1.300. Alle 9 di questa mattina erano stati segnalati altri 365, secondo il ministero della Salute. Dati ufficiali indicano che ci sono ...

