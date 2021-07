Covid, in Germania 2mila contagi: dato più alto da giugno (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono più di duemila i nuovi casi di coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore, ovvero il dato più alto dall’11 giugno. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute, l’agenzia governativa incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. L’ultimo bollettino parla di 2.089 contagi e 34 morti, aggiornando il totale a 3.752.592 casi e 91.492 decessi per complicanze. Ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel ha rivolto un appello alla popolazione a vaccinarsi soprattutto per contrastare la diffusione della variante Delta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono più di duemila i nuovi casi di coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, ovvero ilpiùdall’11. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute, l’agenzia governativa incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. L’ultimo bollettino parla di 2.089e 34 morti, aggiornando il totale a 3.752.592 casi e 91.492 decessi per complicanze. Ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel ha rivolto un appello alla popolazione a vaccinarsi soprattutto per contrastare la diffusione della variante Delta. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Vaccino, #Salvini: 'Germania e Gb invitano a morire?' #Covid - borghi_claudio : 5) A FRONTE DI RISCHIO ZERO COVID PER I GIOVANI LE REAZIONI AVVERSE COLPISCONO SOPRATTUTTO LORO Per quale motivo d… - fattoquotidiano : Alluvione e Covid, dopo le falle nel sistema di allerta e nei soccorsi la Germania cambia: competenze nazionali per… - Maya83285828 : RT @ChiodiDonatella: #COVID: MA PERCHÉ IN #ITALIA I #TAMPONI SO' COSÌ CARI? SO' D'ORO? Poi dice che gli #italiani nel loro piccolo s'incaz… - firefear67 : RT @Adnkronos: #Covid, in #Germania oltre 2mila contagi in un giorno: è il dato più alto da giugno. -